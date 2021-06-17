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Дождь. Проблемы вакцинации в России. Итоги переговоров Путина и Байдена. Почему затопило Керчь 17.06.2021

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Телеканал Дождь 17.06.2021. Проблемы вакцинации в России. Итоги переговоров Путина и Байдена. Почему затопило Керчь
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Телеканал Дождь - Проблемы вакцинации в России. Итоги переговоров Путина и Байдена. Почему затопило Керчь (17 Июня 2021)

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Опубликовано: 17 Июня 2021

Сахалинская область стала четвертым регионом России, где ввели обязательную вакцинацию. Ранее об аналогичных мерах объявили в Москве и Московской области, а также в Кузбассе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вводить обязательную вакцинацию по всей России пока не планируется.

 

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве прошла 16 июня и продлилась более трех часов. По итогам встречи президенты приняли совместное заявление. Они подтвердили «приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». В связи с этим Россия и США запустят «предметный и энергичный» диалог о стратегической стабильности.

 

17 июня в Керчи за ночь выпала полуторамесячная норма осадков. В результате сильного ливня затопило улицы, без света осталась городская больница и центр города, оказались подтоплены более 200 жилых домов. В город прибыл глава Крыма Аксенов, который на моторной лодке осмотрел масштаб произошедшего — в сети распространилось видео, где его вплавь преследуют три человека.

 

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