«Это не Ялта»: о чем Байдену и Путину не удастся договориться в Женеве

Итоги встречи Путина и Байдена. Путин о Навальном и оппозиции. Обязательная вакцинация в Москве

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Сахалинская область стала четвертым регионом России, где ввели обязательную вакцинацию. Ранее об аналогичных мерах объявили в Москве и Московской области, а также в Кузбассе. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вводить обязательную вакцинацию по всей России пока не планируется.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве прошла 16 июня и продлилась более трех часов. По итогам встречи президенты приняли совместное заявление. Они подтвердили «приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». В связи с этим Россия и США запустят «предметный и энергичный» диалог о стратегической стабильности.

17 июня в Керчи за ночь выпала полуторамесячная норма осадков. В результате сильного ливня затопило улицы, без света осталась городская больница и центр города, оказались подтоплены более 200 жилых домов. В город прибыл глава Крыма Аксенов, который на моторной лодке осмотрел масштаб произошедшего — в сети распространилось видео, где его вплавь преследуют три человека.

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