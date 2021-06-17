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Место встречи. Не допустить перегрузку 17.06.2021

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Место встречи 17.06.2021. Не допустить перегрузку
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Место встречи - Не допустить перегрузку (17 Июня 2021)

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Опубликовано: 17 Июня 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Стоит ли ждать улучшения отношений США и РФ после Женевы? Как западные журналисты решили сделать из Байдена крутого парня? И почему встреча Путина с главой Белого дома не оправдала надежд Киева? По итогу можно отметить, что Владимир Владимирович очень уважительно отозвался о своем собеседнике.

 

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