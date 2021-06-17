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60 минут. Вечерний выпуск. Слухи о деменции Байдена не соответствуют действительности 17.06.2021

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60 минут 17.06.2021. Вечерний выпуск. Слухи о деменции Байдена не соответствуют действительности
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60 минут - Вечерний выпуск. Слухи о деменции Байдена не соответствуют действительности (17 Июня 2021)

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Опубликовано: 17 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Слухи о том, что президент США Джозеф Байден якобы страдает деменцией, не имеют ничего общего с реальностью. В действительности американский лидер является опытным и искусным политиком. Оговорки и забывчивость Байдена президент России Владимир Путин связал с особенным американским стилем, в том числе звезды телеэкрана, пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, которую он назвал молодой, красивой и образованной женщиной.

 

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