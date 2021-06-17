60 минут. По горячим следам. Прорыва в отношениях Россия-США не произошло 17.06.2021

Слухи о том, что президент США Джозеф Байден якобы страдает деменцией, не имеют ничего общего с реальностью. В действительности американский лидер является опытным и искусным политиком. Оговорки и забывчивость Байдена президент России Владимир Путин связал с особенным американским стилем, в том числе звезды телеэкрана, пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, которую он назвал молодой, красивой и образованной женщиной.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Слухи о деменции Байдена не соответствуют действительности (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.