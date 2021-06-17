Зайдет речь про казаков — про Ермака, или вот про Разина — и сразу появляются скептики и говорят: ой, да это просто бандиты были. Но так считать антиисторично и просто вульгарно! Почему? В череде самых важных, самых любимых национальных героев русского народа — Разин если не первый, то в числе самых-самых первых. Бандитов на Руси было множество, тысячи было — а песни сочинили о нем. Что же в такого было в этом знаменитом бунтаре и в его истории?..

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