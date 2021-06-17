Константин Сёмин - Вакцинируй это! Договорились договариваться. Плывущие вместе. Галопом по Европам (17 Июня 2021)
Опубликовано: 17 Июня 2021
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В этом выпуске:
- Вакцинация от ковида становится обязательной – ее ввели уже в четырёх регионах: Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине;
- По стране шагает индийский штамм – его доля превысила 70%;
- Итоги вчерашней встречи Путина и Байдена: договорились договариваться;
- Китай отправил первую долгосрочную миссию на собственную космическую станцию;
- Ипотечный бум вгонит Россию в очередной кризис, заявили в счетной палате;
- Больше трети граждан вынуждены экономить на постоянной основе, выяснил банк «Открытие»;
- Издатели книг обеднели на 60 миллиардов рублей;
- Роскомнадзору дадут доступ к данным абонентов;
- В Госдуме обязали иностранных IT-гигантов открыть свои представительства в России;
- Крым, Краснодарский край и Ростовскую область накрыло тропическим ливнем.
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