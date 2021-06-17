В этом выпуске:

- Вакцинация от ковида становится обязательной – ее ввели уже в четырёх регионах: Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине;

- По стране шагает индийский штамм – его доля превысила 70%;

- Итоги вчерашней встречи Путина и Байдена: договорились договариваться;

- Китай отправил первую долгосрочную миссию на собственную космическую станцию;

- Ипотечный бум вгонит Россию в очередной кризис, заявили в счетной палате;

- Больше трети граждан вынуждены экономить на постоянной основе, выяснил банк «Открытие»;

- Издатели книг обеднели на 60 миллиардов рублей;

- Роскомнадзору дадут доступ к данным абонентов;

- В Госдуме обязали иностранных IT-гигантов открыть свои представительства в России;

- Крым, Краснодарский край и Ростовскую область накрыло тропическим ливнем.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Вакцинируй это! Договорились договариваться. Плывущие вместе. Галопом по Европам (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.