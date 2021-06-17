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Время покажет 17.06.2021
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Время покажет (17 Июня 2021)

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Опубликовано: 17 Июня 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

16 июня в Женеве состоялась первая встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена, на которой президенты России и США договорились о возвращении послов, проведении переговоров по контролю над вооружениями и кибербезопасности, обсудили ситуацию в Белоруссии, но почти не говорили про Украину. Как западные СМИ отреагировали на саммит?

 

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