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Петербургского депутата Максима Резника задержали по делу о наркотиках. Ранее 17 июня у него прошли обыски.

Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о наркотиках. Издание «Фонтанка» со ссылкой на близкий к следствию источник сообщило, что Резника допросят в качестве подозреваемого.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшается, и это «достаточно неожиданно» для властей.

Будет ли объявлен новый локдаун в Москве?

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Задержан депутат Максим Резник. Будет ли новый локдаун в Москве? Итоги встречи Путина и Байдена (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.