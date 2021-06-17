Телеканал Дождь - Задержан депутат Максим Резник. Будет ли новый локдаун в Москве? Итоги встречи Путина и Байдена (17 Июня 2021)
Опубликовано: 17 Июня 2021
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Петербургского депутата Максима Резника задержали по делу о наркотиках. Ранее 17 июня у него прошли обыски.
Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о наркотиках. Издание «Фонтанка» со ссылкой на близкий к следствию источник сообщило, что Резника допросят в качестве подозреваемого.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшается, и это «достаточно неожиданно» для властей.
Будет ли объявлен новый локдаун в Москве?
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