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Вслед за Москвой санитарные врачи начали настаивать на принудительной вакцинации в регионах. Будет ли введён новый локдаун и как антиковидные меры скажутся на экономике? - разбираются Анна Шафран и эксперты - Андрей Школьников и Михаил Хазин.

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