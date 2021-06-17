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Госдума VII созыва завершила свою работу и ушла в историю. Новый состав нижней палаты российского парламента соберется уже после выборов, которые назначены на 19 сентября. Известно, что за пять минувших лет Госдума рассмотрела 6,5 тысяч законопроектов и одобрила 2672 закона. Чем запомнился ушедший в историю парламент? Какие были даны обещания? Что было по факту?

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