Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Вечер с Владимиром Соловьевым 17.06.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. Вечер с Владимиром Соловьевым
  4. 1
Вечер с Владимиром Соловьевым 17.06.2021
17.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 14.06.2021 10.06.2021 09.06.2021 08.06.2021 07.06.2021 03.06.2021 02.06.2021
Еще

Вечер с Владимиром Соловьевым (17 Июня 2021)

364 просмотра
5
0
Поделиться
1
Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
Подписаться

Опубликовано: 17 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Трудно оценить на сегодня итоги саммита, на это необходимы минимум полгода, но Путин оценил итоги личного общения с Байденом. Не стоит строить иллюзий, Джо человек профессиональный и ни в коем разе не нужно лепить из него образ друга, партнера или союзника. Удивительно, как это еще за эти сутки не ввели новые санкции, как они обычно любят делать.

 

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Андрей
17 Июня 2021, 21:16

Полный выпуск на форуме https://yapolitical.ru/topic1280

Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Новые видео

Вести в 20:00 17.06.2021Соловьёв LIVE. Оппозиция зовёт на помощь Байдена. Задержание Резника. Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир 17.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 17.06.2021НАШ. "СМОТРЯЩИЕ". МИЛОВАНОВ о перепалке с Бутусовым 17.06.2021Царьград. Главное. «Страна гнется и вымирает, вымирает ударными темпами»: Госдума всё – ушла в историю 17.06.2021Шафран. Кому нужен новый локдаун: Чиновники взялись за старое 17.06.2021Перший Незалежний. Шоу "Рыбный день" с Дмитрием Спиваком 17.06.2021Дождь. Задержан депутат Максим Резник. Будет ли новый локдаун в Москве? Итоги встречи Путина и Байдена 17.06.2021Звезда LIVE. Женевские хроники 17.06.2021НАШ. Важное. Итоги встречи Путина и Байдена. Драка в Верховной Раде 17.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Голос народа" 17.06.2021Время покажет 17.06.2021Стратегия с Анной Шафран 17.06.2021Особое мнение. Максим Шевченко 17.06.2021Константин Сёмин. Вакцинируй это! Договорились договариваться. Плывущие вместе. Галопом по Европам 17.06.2021

Все ток-шоу