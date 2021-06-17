Трудно оценить на сегодня итоги саммита, на это необходимы минимум полгода, но Путин оценил итоги личного общения с Байденом. Не стоит строить иллюзий, Джо человек профессиональный и ни в коем разе не нужно лепить из него образ друга, партнера или союзника. Удивительно, как это еще за эти сутки не ввели новые санкции, как они обычно любят делать.

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