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Дождь. Утро. Максим Резник задержан. Ходорковский. Новый локдаун близится? Обязательная вакцинация 18.06.2021

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Телеканал Дождь 18.06.2021. Утро. Максим Резник задержан. Ходорковский. Новый локдаун близится? Обязательная вакцинация
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Телеканал Дождь - Утро. Максим Резник задержан. Ходорковский. Новый локдаун близится? Обязательная вакцинация (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков. Смотрите включения корреспондентов, гостей эфира, дискуссии, анонсы дня грядущего и итоги дня ушедшего каждый день по будням с 8 до 11 утра — это будет «Утро на Дожде».

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Утро. Максим Резник задержан. Ходорковский. Новый локдаун близится? Обязательная вакцинация (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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