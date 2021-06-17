Открытый эфир. Что обсудят Путин и Байден в Женеве 15.06.2021

- Саммит Россия - США: взгляд изнутри. Почему пул репортеров выдохнул в буквальном смысле слова, когда Владимир Путин вошел в зал для пресс-конференций? Зачем иностранные журналисты всеми способами нагнетали обстановку накануне переговоров и публиковали откровенные фейки?

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