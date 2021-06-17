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Открытый эфир. Фейки западных СМИ о саммите в Женеве и нацистские почести на Украине 17.06.2021

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Открытый эфир 17.06.2021. Фейки западных СМИ о саммите в Женеве и нацистские почести на Украине
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Открытый эфир - Фейки западных СМИ о саммите в Женеве и нацистские почести на Украине (17 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Саммит Россия - США: взгляд изнутри. Почему пул репортеров выдохнул в буквальном смысле слова, когда Владимир Путин вошел в зал для пресс-конференций? Зачем иностранные журналисты всеми способами нагнетали обстановку накануне переговоров и публиковали откровенные фейки?

 

- Призывал сжечь Москву. Как прощались в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе с Орестом Васкулом, почему нацистскому коллаборанту устроили церемонию с государственными почестями?

 

- День Победы вне закона. В Одессе намерены судить людей, осмелившихся отпраздновать 9 Мая на Аллее Славы. Но по какой статье? И как так вышло, что Украина оказалась единственной страной в мире, наказывающей своих граждан за День Победы?

 

- Звездные войны 2.0? Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об угрозах в космосе со стороны России и Китая. Почему эксперты считают, что это неспроста?

 

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