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Между тем. Диалог меж красных линий 17.06.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 17.06.2021. Диалог меж красных линий
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Между тем с Наталией Метлиной - Диалог меж красных линий (17 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Ведущие: Наталья Метлина

О чем все-таки договорились в Женеве Путин и Байден? Как на встречу в верхах отреагировал коллективный Запад? И почему начало переговоров с США еще не означает начало диалога с ЕС? На связи со студией программы «Между тем» - из американского Нэшвилла профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков, из Берлина - депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Хансйорг Мюллер.

 

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