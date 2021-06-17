Между тем. Путин и Байден: лицом к лицу 16.06.2021

О чем все-таки договорились в Женеве Путин и Байден? Как на встречу в верхах отреагировал коллективный Запад? И почему начало переговоров с США еще не означает начало диалога с ЕС? На связи со студией программы «Между тем» - из американского Нэшвилла профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков, из Берлина - депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Хансйорг Мюллер.

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