Президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден 16 июня провели переговоры в Женеве. Оба президента признали: отношения между странами находятся на точке замерзания. Что изменится после разговора в Женеве? У самой встречи оказалось много противников, которые старались, если не сорвать ее, то заметно осложнить.

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