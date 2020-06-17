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Специальный репортаж. Саммит себе на уме 17.06.2021

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Специальный репортаж 17.06.2021. Саммит себе на уме
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Специальный репортаж - Саммит себе на уме (17 Июня 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 18 Июня 2021

Президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден 16 июня провели переговоры в Женеве. Оба президента признали: отношения между странами находятся на точке замерзания. Что изменится после разговора в Женеве? У самой встречи оказалось много противников, которые старались, если не сорвать ее, то заметно осложнить.

 

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