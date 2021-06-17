Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Код доступа. Битва за космос. Цена победы 17.06.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Код доступа
Код доступа с Павлом Веденяпиным 17.06.2021. Битва за космос. Цена победы
17.06.2021 10.06.2021 03.06.2021 27.05.2021 20.05.2021 13.05.2021 06.05.2021 29.04.2021

Код доступа с Павлом Веденяпиным - Битва за космос. Цена победы (17 Июня 2021)

5 просмотров
1
0
Поделиться
Код доступа
Код доступа
Подписаться

Опубликовано: 18 Июня 2021

Ведущие: Павел Веденяпин

Космическая гонка снова набирает обороты. Россия намерена выйти из проекта МКС и создать свою, национальную космическую станцию. НАСА обещает в это же время отправить новый отряд астронавтов на Луну. Чем принципиально новая российская станция будет отличаться от МКС? Сможет ли существовать американский и европейский космос без российских технологий? Какие программы разрабатывают мировые державы и какова цена нового космического противостояния?

 

Смотрите онлайн Код доступа с Павлом Веденяпиным Битва за космос. Цена победы (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Илиас Меркури: монолог. Премьера 18.06.2021Анатолий Шарий. «Я работаю на российское государство». Скабеева об Украине, РФ и Путине 18.06.2021Железная логика 18.06.2021Политическая Россия. Спасите Керчь! Куда уплывают денежные и водные потоки 18.06.2021Николай Стариков. Итоги встречи Путин-Байден. Угрозы Зеленского 18.06.2021Время в 21:00 17.06.2021Код доступа. Битва за космос. Цена победы 17.06.2021Специальный репортаж. Саммит себе на уме 17.06.2021Между тем. Диалог меж красных линий 17.06.2021Открытый эфир. Фейки западных СМИ о саммите в Женеве и нацистские почести на Украине 17.06.2021Соловьёв LIVE. Обязательная вакцинация от коронавируса вообще законна? Объясняет адвокат Павел Астахов 18.06.2021Армен Гаспарян. Успех Соболь, пример Шендеровича, знания Евросоюза и порочные депутатские нравы 18.06.2021Сергей Михеев. Зачем нам дружба с Америкой? Холодная война нам выгоднее 18.06.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 17.06.2021Дождь. Утро. Максим Резник задержан. Ходорковский. Новый локдаун близится? Обязательная вакцинация 18.06.2021

Все ток-шоу