Космическая гонка снова набирает обороты. Россия намерена выйти из проекта МКС и создать свою, национальную космическую станцию. НАСА обещает в это же время отправить новый отряд астронавтов на Луну. Чем принципиально новая российская станция будет отличаться от МКС? Сможет ли существовать американский и европейский космос без российских технологий? Какие программы разрабатывают мировые державы и какова цена нового космического противостояния?

Смотрите онлайн Код доступа с Павлом Веденяпиным Битва за космос. Цена победы (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.