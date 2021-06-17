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Время в 21:00 17.06.2021

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Время в 21:00 17.06.2021
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Время в 21:00 (17 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Смотрите в этом выпуске: на юге России устраняют последствия непогоды; Владимир Путин рассказал о доброжелательной обстановке на саммите России и США; встреча президентов России и США спустя сутки остается главной мировой новостью; Владимир Путин по видеосвязи пообщался с врио губернатора Хабаровского края; за сутки с коронавирусом в России справились чуть более 11 тысяч человек; президент РФ пообщался с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва; сборная России по футболу начала подготовку к матчу с командой Дании.

 

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