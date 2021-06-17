Смотрите в этом выпуске: на юге России устраняют последствия непогоды; Владимир Путин рассказал о доброжелательной обстановке на саммите России и США; встреча президентов России и США спустя сутки остается главной мировой новостью; Владимир Путин по видеосвязи пообщался с врио губернатора Хабаровского края; за сутки с коронавирусом в России справились чуть более 11 тысяч человек; президент РФ пообщался с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва; сборная России по футболу начала подготовку к матчу с командой Дании.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.