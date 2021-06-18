В новом интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», подвели итоги саммита Россия-США в Женеве, переговоров Путина и Байдена. А также поговорили про угрозы обиженного Зеленского.

- Каков главный результат встречи?

- Байден и Трамп: в чем разница?

- Почему на женевском саммите не вспомнили про Китай?

- Украина на "периферии" переговоров;

- Как Путин и Байден оценили деятельность Алексея Навального?

- Кто и почему не дает Зеленскому выполнить Минские соглашения?

- Как российская сторона должна реагировать на желание Зеленского создать "самую мощную армию в Европе"?

- Почему Россия к осени должна готовиться к провокациям со стороны США?

Смотрите онлайн Николай Стариков Итоги встречи Путин-Байден. Угрозы Зеленского (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.