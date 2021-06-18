Николай Стариков - Итоги встречи Путин-Байден. Угрозы Зеленского (18 Июня 2021)
Опубликовано: 18 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», подвели итоги саммита Россия-США в Женеве, переговоров Путина и Байдена. А также поговорили про угрозы обиженного Зеленского.
- Каков главный результат встречи?
- Байден и Трамп: в чем разница?
- Почему на женевском саммите не вспомнили про Китай?
- Украина на "периферии" переговоров;
- Как Путин и Байден оценили деятельность Алексея Навального?
- Кто и почему не дает Зеленскому выполнить Минские соглашения?
- Как российская сторона должна реагировать на желание Зеленского создать "самую мощную армию в Европе"?
- Почему Россия к осени должна готовиться к провокациям со стороны США?
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