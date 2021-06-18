Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Итоги встречи Путин-Байден. Угрозы Зеленского 18.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 18.06.2021. Итоги встречи Путин-Байден. Угрозы Зеленского
18.06.2021 17.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 14.06.2021 13.06.2021 13.06.2021 12.06.2021 12.06.2021
Еще

Николай Стариков - Итоги встречи Путин-Байден. Угрозы Зеленского (18 Июня 2021)

15 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 18 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом интервью, данном ресурсу «Украина.РУ», подвели итоги саммита Россия-США в Женеве, переговоров Путина и Байдена. А также поговорили про угрозы обиженного Зеленского.

 

-  Каков главный результат встречи? 
-  Байден и Трамп: в чем разница?
-  Почему на женевском саммите не вспомнили про Китай?
-  Украина на "периферии" переговоров;
-  Как Путин и Байден оценили деятельность Алексея Навального?
-  Кто и почему не дает Зеленскому выполнить Минские соглашения?
-  Как российская сторона должна реагировать на желание Зеленского создать "самую мощную армию в Европе"?
-  Почему Россия к осени должна готовиться к провокациям со стороны США?

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Итоги встречи Путин-Байден. Угрозы Зеленского (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Илиас Меркури: монолог. Премьера 18.06.2021Анатолий Шарий. «Я работаю на российское государство». Скабеева об Украине, РФ и Путине 18.06.2021Железная логика 18.06.2021Политическая Россия. Спасите Керчь! Куда уплывают денежные и водные потоки 18.06.2021Николай Стариков. Итоги встречи Путин-Байден. Угрозы Зеленского 18.06.2021Время в 21:00 17.06.2021Код доступа. Битва за космос. Цена победы 17.06.2021Специальный репортаж. Саммит себе на уме 17.06.2021Между тем. Диалог меж красных линий 17.06.2021Открытый эфир. Фейки западных СМИ о саммите в Женеве и нацистские почести на Украине 17.06.2021Соловьёв LIVE. Обязательная вакцинация от коронавируса вообще законна? Объясняет адвокат Павел Астахов 18.06.2021Армен Гаспарян. Успех Соболь, пример Шендеровича, знания Евросоюза и порочные депутатские нравы 18.06.2021Сергей Михеев. Зачем нам дружба с Америкой? Холодная война нам выгоднее 18.06.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 17.06.2021Дождь. Утро. Максим Резник задержан. Ходорковский. Новый локдаун близится? Обязательная вакцинация 18.06.2021

Все ток-шоу