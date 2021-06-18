До каких пор Чечня будет наводить свои порядки? Геворг Мирзаян

Платон Беседин для Политической России: в Керчи введён режим чрезвычайной ситуации природного характера, ливень затопил целые улицы и микрорайоны города-героя. Платон Беседин задаёт неудобные вопросы, в том числе и о городской инфраструктуре, которая даёт такие сбои.

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