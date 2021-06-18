- Без прелюдий. Кто такие бандеровцы?

- Журналистика и пропаганда. Что из этого программа «60 минут»?

- «Пропаганда - это нормально и невозможно не занимать позицию».

- «Я работаю на государство и разделяю его точку зрения»

- Почему для Скабеевой «60 минут» это журналистика?

- В какой момент Ольга Скабеева поняла, что хочет работать на государство?

- «Поток адских новостей». Почему темы США и Украины поднимаются в «60 минут» чаще, чем тема России?

- Как «беременность» Мендель связана с Российской Федерацией?

- Радикальные высказывания ведущих «60 минут» - не разжигание ненависти?

- Почему для Скабеевой «Украина - страна террорист» и обстрелы жилых районов Донбасса

- Для кого Донбасс - это Украина, а для кого нет?

- Хотела бы Скабеева посетить военный Донбасс?

- Нашумевшие батальоны геев. Почему это важно для России?

- Почему по мнению Скабеевой Украина опасная страна для россиян?

- Расскажет ли «60 минут» про российский националистов?

- Цензура на российском ТВ

- Фальсификации на выборах в США и РФ

- Что хорошего принёс «русский мир»?

- Теракт в Казани и повторный указ Путина об оружии, который не выполняется

- Как показывают оппозиционные акции на федеральных каналах?

- Отношение Скабеевой к российской оппозиции?

- Сходства Алексея Навального и Владимира Путина

- «Навальный признал Крым российским, чтобы существовать в России как политик»

- Перед Нормандской встречей Скабеева звонила на личный номер Зеленского. Нормально ли это звонить президенту чужой страны и что бы Ольга спросила сейчас?

- Позвонила бы сейчас Путину?

- «Был нормальный контакт». Переписка «60 минут» и Мендель.

- Что спросила бы у Зеленского сейчас?

- С платформы канала ТНТ удалили пародию на Скабееву. Что она об этом знает?

- Собчак на президентских выборах. Какое отношение Ольги к Ксении?

- Заработная плата на российских федеральных каналах помогает быть лояльным к власти?

- Кто более либерален - Попов или Скабеева?

- Задумывалась ли Ольга Скабеева, что в своей профессии делает что-то не так? Хотела уйти с «России 1»?

Смотрите онлайн Анатолий Шарий «Я работаю на российское государство». Скабеева об Украине, РФ и Путине (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.