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Анатолий Шарий. «Я работаю на российское государство». Скабеева об Украине, РФ и Путине 18.06.2021

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Анатолий Шарий 18.06.2021. «Я работаю на российское государство». Скабеева об Украине, РФ и Путине
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Анатолий Шарий - «Я работаю на российское государство». Скабеева об Украине, РФ и Путине (18 Июня 2021)

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Анатолий Шарий
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Опубликовано: 18 Июня 2021

Ведущие: Анатолий Шарий

- Без прелюдий. Кто такие бандеровцы?
- Журналистика и пропаганда. Что из этого программа «60 минут»?
- «Пропаганда - это нормально и невозможно не занимать позицию».
- «Я работаю на государство и разделяю его точку зрения»
- Почему для Скабеевой «60 минут» это журналистика?
- В какой момент Ольга Скабеева поняла, что хочет работать на государство?
- «Поток адских новостей». Почему темы США и Украины поднимаются в «60 минут» чаще, чем тема России?
- Как «беременность» Мендель связана с Российской Федерацией?
- Радикальные высказывания ведущих «60 минут» - не разжигание ненависти?
- Почему для Скабеевой «Украина - страна террорист» и обстрелы жилых районов Донбасса
- Для кого Донбасс - это Украина, а для кого нет?
- Хотела бы Скабеева посетить военный Донбасс?
- Нашумевшие батальоны геев. Почему это важно для России?
- Почему по мнению Скабеевой Украина опасная страна для россиян?
- Расскажет ли «60 минут» про российский националистов?
- Цензура на российском ТВ
- Фальсификации на выборах в США и РФ
- Что хорошего принёс «русский мир»?
- Теракт в Казани и повторный указ Путина об оружии, который не выполняется 
- Как показывают оппозиционные акции на федеральных каналах?
- Отношение Скабеевой к российской оппозиции?
- Сходства Алексея Навального и Владимира Путина
- «Навальный признал Крым российским, чтобы существовать в России как политик»
- Перед Нормандской встречей Скабеева звонила на личный номер Зеленского. Нормально ли это звонить президенту чужой страны и что бы Ольга спросила сейчас?
- Позвонила бы сейчас Путину?
- «Был нормальный контакт». Переписка «60 минут» и Мендель.
- Что спросила бы у Зеленского сейчас?
- С платформы канала ТНТ удалили пародию на Скабееву. Что она об этом знает?
- Собчак на президентских выборах. Какое отношение Ольги к Ксении?
- Заработная плата на российских федеральных каналах помогает быть лояльным к власти?
- Кто более либерален - Попов или Скабеева?
- Задумывалась ли Ольга Скабеева, что в своей профессии делает что-то не так? Хотела уйти с «России 1»?

 

Смотрите онлайн Анатолий Шарий «Я работаю на российское государство». Скабеева об Украине, РФ и Путине (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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