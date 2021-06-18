Как познакомились с Владимиром Соловьевым? Часто появляетесь в телевизионных эфирах?

О детстве, семье и переезде в СССР. Вы знали русский язык? Как складывалось с работой в то время?

Как стали писателем? Нравится политика?

Как пришла идея DICK RIOT? Вы оценивали возможные последствия?

В чем ваша миссия как блогера?

За что вам стыдно? Чем больше всего гордитесь?

Как не погрязнуть в фейк-ньюс?

Что ждет человечество?

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