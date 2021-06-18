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Соловьёв LIVE. Илиас Меркури: монолог. Премьера 18.06.2021

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Соловьёв LIVE 18.06.2021. Илиас Меркури: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Илиас Меркури: монолог. Премьера (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как познакомились с Владимиром Соловьевым? Часто появляетесь в телевизионных эфирах? 
О детстве, семье и переезде в СССР. Вы знали русский язык? Как складывалось с работой в то время? 
Как стали писателем? Нравится политика? 
Как пришла идея DICK RIOT? Вы оценивали возможные последствия? 
В чем ваша миссия как блогера? 
За что вам стыдно? Чем больше всего гордитесь? 
Как не погрязнуть в фейк-ньюс?
Что ждет человечество? 

 

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