Президент США Джозеф Байден возвратился в Вашингтон из Женевы и сделал абсолютно невероятное заявление. Глава Белого дома, оказывается, бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину, да еще и обрисовал ему красные линии и пределы, которые США считают неприемлемыми и которые России переходить ни в коем случае нельзя. Сам президент РФ об этом ничего не знает, при том, что он фактически заступился за самого Байдена.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Байден утверждает, что бросил Путину вызов в Женеве (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.