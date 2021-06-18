60 минут - По горячим следам. Байден утверждает, что бросил Путину вызов в Женеве (18 Июня 2021)
Опубликовано: 18 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Слухи о деменции Байдена не соответствуют действительности 17.06.2021
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Президент США Джозеф Байден возвратился в Вашингтон из Женевы и сделал абсолютно невероятное заявление. Глава Белого дома, оказывается, бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину, да еще и обрисовал ему красные линии и пределы, которые США считают неприемлемыми и которые России переходить ни в коем случае нельзя. Сам президент РФ об этом ничего не знает, при том, что он фактически заступился за самого Байдена.
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