Встреча Байдена с Путиным. Почему Путин развелся. Брифинг Протасевича. ЛГБТ

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Взятие Донецка. Суд с Порошенко. Разворовывание армии Украины. Диалог с Саакашвили

Фрагмент интервью Дмитрия Гордона с экс-вице-премьер-министром Украины Романом Безсмертным в программе "ГОРДОН" на "112 канале"

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Безсмертный: Как таковой белорусской армии нет - это часть вооруженных сил Российской Федерации (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.