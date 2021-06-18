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Дождь. Репрессии против потенциальных кандидатов в Госдуму. Антиковидные меры. Атака на TUT.BY в Беларуси 18.06.2021

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Телеканал Дождь 18.06.2021. Репрессии против потенциальных кандидатов в Госдуму. Антиковидные меры. Атака на TUT.BY в Беларуси
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Телеканал Дождь - Репрессии против потенциальных кандидатов в Госдуму. Антиковидные меры. Атака на TUT.BY в Беларуси (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Министерство внутренних дел Беларуси обратилось в суд с требованием признать экстремистскими материалы, опубликованные на сайте и в соцсетях издания TUT.by. 

 

На следующий день после анонса «временных, но жестких ограничений» мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении действующих в городе мер, а также о запуске «эксперимента», в рамках которого люди, получившие обе дозы вакцины, смогут без ограничений посещать кафе и рестораны.  

 

В Москве за последние сутки зафиксировали 9056 новых случаев заражения коронавирусом — это рекорд за все врем пандемии, сообщили в оперативном штабе.

 

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