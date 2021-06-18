Утро. Итоги встречи Путина и Байдена. Путин о Навальном. Обязательная вакцинация от ковида

Проблемы вакцинации в России. Итоги переговоров Путина и Байдена. Почему затопило Керчь

Задержан депутат Максим Резник. Будет ли новый локдаун в Москве? Итоги встречи Путина и Байдена

Министерство внутренних дел Беларуси обратилось в суд с требованием признать экстремистскими материалы, опубликованные на сайте и в соцсетях издания TUT.by.

На следующий день после анонса «временных, но жестких ограничений» мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении действующих в городе мер, а также о запуске «эксперимента», в рамках которого люди, получившие обе дозы вакцины, смогут без ограничений посещать кафе и рестораны.

В Москве за последние сутки зафиксировали 9056 новых случаев заражения коронавирусом — это рекорд за все врем пандемии, сообщили в оперативном штабе.

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