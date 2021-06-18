Почему побои и издевательства над близкими может продолжаться годами. Где искать управу на домомучителей. Сколько терпеть, чего ждать? Глазом не увидеть, рукой не пощупать, а планета дыбом. Галстуки, цветочные композиции, закрытая и открытая поза. Невербальный месседж на встрече Путина и Байдена. О чем они договорились?

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