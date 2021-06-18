Коронавирус снова атакует, число госпитализированных увеличивается с каждым днем. Новая страшилка для Украины, жителей страны запугивают волной ковида из России, люди стоят в очереди часами хоть за какой-то вакциной, а депутатов тем временем прививают дефицитным Файзером. На колени, президент США сделал день отмены рабства федеральным праздником и преклонился перед черной активисткой.

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