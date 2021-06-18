60 минут. Вечерний СПЕЦВЫПУСК. Президенты РФ и США завершили встречу в Женеве 16.06.2021

60 минут. По горячим следам. Прорыва в отношениях Россия-США не произошло 17.06.2021

60 минут. Вечерний выпуск. Слухи о деменции Байдена не соответствуют действительности 17.06.2021

60 минут. По горячим следам. Байден утверждает, что бросил Путину вызов в Женеве 18.06.2021

Путин созвал Совбез по итогам саммита РФ-США Президент России Владимир Путин собрал Совет Безопасности РФ, чтобы обсудить итоги переговоров в Женеве с американским коллегой Джозефом Байденом.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Путин созвал Совбез по итогам саммита РФ-США (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.