60 минут - Вечерний выпуск. Путин созвал Совбез по итогам саммита РФ-США (18 Июня 2021)
Опубликовано: 18 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Слухи о деменции Байдена не соответствуют действительности 17.06.2021
Еще
Путин созвал Совбез по итогам саммита РФ-США Президент России Владимир Путин собрал Совет Безопасности РФ, чтобы обсудить итоги переговоров в Женеве с американским коллегой Джозефом Байденом.
Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Путин созвал Совбез по итогам саммита РФ-США (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.