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60 минут. Вечерний выпуск. Путин созвал Совбез по итогам саммита РФ-США 18.06.2021

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60 минут 18.06.2021. Вечерний выпуск. Путин созвал Совбез по итогам саммита РФ-США
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60 минут - Вечерний выпуск. Путин созвал Совбез по итогам саммита РФ-США (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Путин созвал Совбез по итогам саммита РФ-США Президент России Владимир Путин собрал Совет Безопасности РФ, чтобы обсудить итоги переговоров в Женеве с американским коллегой Джозефом Байденом.

 

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