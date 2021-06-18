Встреча Байдена с Путиным. Почему Путин развелся. Брифинг Протасевича. ЛГБТ

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Взятие Донецка. Суд с Порошенко. Разворовывание армии Украины. Диалог с Саакашвили

Безсмертный: Как таковой белорусской армии нет - это часть вооруженных сил Российской Федерации

Фрагмент программы "Большая пятница" на канале "Украина 24", где Дмитрий Гордон и Алеся Бацман были приглашенными гостями.

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