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Время покажет. Коронавирус: как сдержать рост 18.06.2021

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Видео - Время покажет. Коронавирус: как сдержать рост (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

В России зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в столице до 29 июня включительно. Сдержать рост заболеваемости может помочь только вакцинация. Но россияне по-прежнему не спешат прививаться. По данным центра им. Гамалеи, полностью вакцинировано только 10% граждан. 

 

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