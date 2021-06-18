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В России зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в столице до 29 июня включительно. Сдержать рост заболеваемости может помочь только вакцинация. Но россияне по-прежнему не спешат прививаться. По данным центра им. Гамалеи, полностью вакцинировано только 10% граждан.

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