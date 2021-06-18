До каких пор Чечня будет наводить свои порядки? Геворг Мирзаян

Дискурс «онажедевочка» продолжают вовсю эксплуатировать защитники находящейся в СИЗО белорусского КГБ змагарки Софьи Сапеги. Её отец записал видеообращение к Александру Лукашенко, призвав последнего проявить милосердие. А заодно заявив, что нужно добиваться экстрадиции дочки в Россию.

Смотрите онлайн Политическая Россия Защитники змагарки Сапеги эксплуатируют дискурс «онажедевочка» (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.