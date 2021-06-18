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Политическая Россия. Защитники змагарки Сапеги эксплуатируют дискурс «онажедевочка» 18.06.2021

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Политическая Россия 18.06.2021. Защитники змагарки Сапеги эксплуатируют дискурс «онажедевочка»
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Политическая Россия - Защитники змагарки Сапеги эксплуатируют дискурс «онажедевочка» (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Дискурс «онажедевочка» продолжают вовсю эксплуатировать защитники находящейся в СИЗО белорусского КГБ змагарки Софьи Сапеги. Её отец записал видеообращение к Александру Лукашенко, призвав последнего проявить милосердие. А заодно заявив, что нужно добиваться экстрадиции дочки в Россию.

 

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