В этом выпуске:

- Заболеваемость ковидом по России выросла на треть, на столько же – число госпитализаций;

- В мире от ковида погибло уже больше 4 миллионов;

- На думские выборы будут заманивать призами;

- Минсельхоз придумал, как найти рабочих для агропромышленного комплекса;

- В Азербайджане может появиться турецкая военная база;

- Китай избавляется от майнеров криптовалюты;

- Дерипаска предрекает штатам дефолт;

- В Москве задержан бывший зампред Центробанка Корищенко;

- Ялту полностью закрыли на въезд и эвакуируют жителей;

- Российские профсоюзы смогли не допустить принятия новых поправок к трудовому кодексу.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Тотальный нигилизм. Шаурма за голос. Поезда - селу. Галопом по Европам (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.