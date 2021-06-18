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Константин Сёмин. Тотальный нигилизм. Шаурма за голос. Поезда - селу. Галопом по Европам 18.06.2021

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Константин Сёмин 18.06.2021. Тотальный нигилизм. Шаурма за голос. Поезда - селу. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Тотальный нигилизм. Шаурма за голос. Поезда - селу. Галопом по Европам (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

В этом выпуске:
- Заболеваемость ковидом по России выросла на треть, на столько же – число госпитализаций;
- В мире от ковида погибло уже больше 4 миллионов;
- На думские выборы будут заманивать призами;
- Минсельхоз придумал, как найти рабочих для агропромышленного комплекса;
- В Азербайджане может появиться турецкая военная база;
- Китай избавляется от майнеров криптовалюты;
- Дерипаска предрекает штатам дефолт;
- В Москве задержан бывший зампред Центробанка Корищенко;
- Ялту полностью закрыли на въезд и эвакуируют жителей;
- Российские профсоюзы смогли не допустить принятия новых поправок к трудовому кодексу.

 

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