Константин Сёмин - Тотальный нигилизм. Шаурма за голос. Поезда - селу. Галопом по Европам (18 Июня 2021)
Опубликовано: 18 Июня 2021
Еще
В этом выпуске:
- Заболеваемость ковидом по России выросла на треть, на столько же – число госпитализаций;
- В мире от ковида погибло уже больше 4 миллионов;
- На думские выборы будут заманивать призами;
- Минсельхоз придумал, как найти рабочих для агропромышленного комплекса;
- В Азербайджане может появиться турецкая военная база;
- Китай избавляется от майнеров криптовалюты;
- Дерипаска предрекает штатам дефолт;
- В Москве задержан бывший зампред Центробанка Корищенко;
- Ялту полностью закрыли на въезд и эвакуируют жителей;
- Российские профсоюзы смогли не допустить принятия новых поправок к трудовому кодексу.
Смотрите онлайн Константин Сёмин Тотальный нигилизм. Шаурма за голос. Поезда - селу. Галопом по Европам (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.