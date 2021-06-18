Царьград. Главное. У Набиуллиной экономика восстановилась, однако миллионеры из России побежали в Лондон: что не так 15.06.2021

Россия в глубочайшей демографической яме. Все можно было бы списать на коронакризис. Однако негативный процесс стартовал еще в 2019-м, когда естественная убыль населения составила более 316 тыс. человек, а в 2020-м произошел резкий скачок в два раза – более 688 тыс. человек. 2021-й может нанести по России самый настоящий смертельный удар, когда естественная убыль может вплотную приблизиться к отметке в один миллион человек. Россия стремительно вымирает. Осознаем ли мы, российское государство и общество, в какой опасной ситуации оказались?

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