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Царьград. Главное. Над Россией нависла смертельная угроза: государство и общество не осознали опасность ситуации 18.06.2021

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Царьград. Главное 18.06.2021. Над Россией нависла смертельная угроза: государство и общество не осознали опасность ситуации
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Царьград. Главное - Над Россией нависла смертельная угроза: государство и общество не осознали опасность ситуации (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Россия в глубочайшей демографической яме. Все можно было бы списать на коронакризис. Однако негативный процесс стартовал еще в 2019-м, когда естественная убыль населения составила более 316 тыс. человек, а в 2020-м произошел резкий скачок в два раза – более 688 тыс. человек. 2021-й может нанести по России самый настоящий смертельный удар, когда естественная убыль может вплотную приблизиться к отметке в один миллион человек. Россия стремительно вымирает. Осознаем ли мы, российское государство и общество, в какой опасной ситуации оказались?

 

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