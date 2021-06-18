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Дождь. Путин vs Запад: диалога не будет. Как Лукашенко использует Протасевича. Обязательная вакцинация 18.06.2021

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Телеканал Дождь 18.06.2021. Путин vs Запад: диалога не будет. Как Лукашенко использует Протасевича. Обязательная вакцинация
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Телеканал Дождь - Путин vs Запад: диалога не будет. Как Лукашенко использует Протасевича. Обязательная вакцинация (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

 

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