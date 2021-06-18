Пресс–секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сформулировал причины резкого ухудшению ситуации с коронавирусом в России. Это – низкие темпы вакцинации, тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции.



Выдержит ли удар второй волны отечественная медицина? Будут ли власти вводить обязательную вакцинацию? Кто решил заработать на продаже фальшивых сертификатов? И какую антироссийскую кампанию продвигает одиозная группа Bellingcat.



Обсудим – с обозревателем Радио «Sputnik» Алексеем Тимофеевым

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