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Звезда LIVE. Прививка от Средневековья 18.06.2021

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Звезда LIVE - Прививка от Средневековья (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Пресс–секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сформулировал причины резкого ухудшению ситуации с коронавирусом в России. Это – низкие темпы вакцинации, тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции.


Выдержит ли удар второй волны отечественная медицина? Будут ли власти вводить обязательную вакцинацию? Кто решил заработать на продаже фальшивых сертификатов? И какую антироссийскую кампанию продвигает одиозная группа Bellingcat.


Обсудим – с обозревателем Радио «Sputnik» Алексеем Тимофеевым

 

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