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Соловьёв LIVE. Вакханалия на «голубых экранах». 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. СМЕРШ 18.06.2021

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Соловьёв LIVE 18.06.2021. Вакханалия на «голубых экранах». 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Вакханалия на «голубых экранах». 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. СМЕРШ (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 18 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

- Вакханалия на «голубых экранах»
- Саммит Россия-США: зачем нам ввязываться в Афганистан?
- Исторический блок: 22 июня — День памяти и скорби
- Армения: 20 июня — шанс на возрождение

Поговорим об этом с Сергеем Карнауховым и Арменом Гаспаряном.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Вакханалия на «голубых экранах». 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. СМЕРШ (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Галина
18 Июня 2021, 23:31
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