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«Дали под зад ногой»: Соловьев об уровне интеллекта либеральных СМИ

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Вакханалия на «голубых экранах»

- Саммит Россия-США: зачем нам ввязываться в Афганистан?

- Исторический блок: 22 июня — День памяти и скорби

- Армения: 20 июня — шанс на возрождение

Поговорим об этом с Сергеем Карнауховым и Арменом Гаспаряном.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Вакханалия на «голубых экранах». 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. СМЕРШ (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.