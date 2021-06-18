Соловьёв LIVE - Вакханалия на «голубых экранах». 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. СМЕРШ (18 Июня 2021)
Опубликовано: 18 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Вакханалия на «голубых экранах»
- Саммит Россия-США: зачем нам ввязываться в Афганистан?
- Исторический блок: 22 июня — День памяти и скорби
- Армения: 20 июня — шанс на возрождение
Поговорим об этом с Сергеем Карнауховым и Арменом Гаспаряном.
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