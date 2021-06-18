Международное обозрение. Демография в Китае: история и наши дни 05.06.2021

Российско-американский саммит в Женеве. Первые итоги и результаты. От разочарования журналистов к осторожному оптимизму. Будущее российско-американских отношений. Европейское турне Байдена. Новые цели, задачи и враги. НАТО готовится враждовать с Пекином. Какие интересы у Североатлантического альянса на Тихом океане? Границы нового противостояния. Тонкости в региональных деталях. Важно четко обозначить красные линии.

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