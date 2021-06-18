Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Международное обозрение. Будущее российско-американских отношений 18.06.2021

  1. Главная
  2. Россия 24
  3. Международное обозрение
Международное обозрение 18.06.2021. Будущее российско-американских отношений
18.06.2021 11.06.2021 05.06.2021 28.05.2021 21.05.2021 14.05.2021 07.05.2021 30.04.2021 23.04.2021 16.04.2021
Еще

Международное обозрение - Будущее российско-американских отношений (18 Июня 2021)

132 просмотра
2
0
Поделиться
Международное обозрение
Международное обозрение
Подписаться

Опубликовано: 19 Июня 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Российско-американский саммит в Женеве. Первые итоги и результаты. От разочарования журналистов к осторожному оптимизму. Будущее российско-американских отношений. Европейское турне Байдена. Новые цели, задачи и враги. НАТО готовится враждовать с Пекином. Какие интересы у Североатлантического альянса на Тихом океане? Границы нового противостояния. Тонкости в региональных деталях. Важно четко обозначить красные линии.

 

Смотрите онлайн Международное обозрение Будущее российско-американских отношений (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Центральное телевидение 19.06.2021Постскриптум 19.06.2021Еврозона 19.06.2021Николай Стариков. Новая экономика России – после выборов 2021 19.06.2021Открытый эфир. Украинские диверсанты и Арктический фронт 18.06.2021Дмитрий Гордон. Как Порошенко пообещал деньги Виктюку. Продажа сериалов «95 квартала» каналам РФ 19.06.2021Армен Гаспарян. УЕФА отстранил Беларусь. "Вечный зов" стал экстремизмом. Горести борьбы за нашу и вашу 19.06.2021Вести в 20:00 18.06.2021Сенат. Социальная политика. Комфортная городская среда. Соблюдение санитарных правил 18.06.2021Международное обозрение. Будущее российско-американских отношений 18.06.2021Время в 21:00 18.06.2021Свобода слова Савика Шустера. Самое важное за год: тема Донбасса 18.06.2021Соловьёв LIVE. Вакханалия на «голубых экранах». 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. СМЕРШ 18.06.2021Звезда LIVE. Прививка от Средневековья 18.06.2021Дождь. Путин vs Запад: диалога не будет. Как Лукашенко использует Протасевича. Обязательная вакцинация 18.06.2021

Все ток-шоу