Сенаторы активно обсуждали социальную повестку. В частности, говорили о социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями, а также занимались вопросами соцзащиты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Итоги встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.Комфортная городская среда. Успешно ли развивается федеральный проект и будет ли он развиваться дальше. Соблюдение санитарных правил в период роста заболеваемости коронавирусом.

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Социальная политика. Комфортная городская среда. Соблюдение санитарных правил (18 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.