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Сенат. Социальная политика. Комфортная городская среда. Соблюдение санитарных правил 18.06.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 18.06.2021. Социальная политика. Комфортная городская среда. Соблюдение санитарных правил
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Сенат с Юрием Богдановым - Социальная политика. Комфортная городская среда. Соблюдение санитарных правил (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 19 Июня 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Сенаторы активно обсуждали социальную повестку. В частности, говорили о социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями, а также занимались вопросами соцзащиты военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Итоги встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.Комфортная городская среда. Успешно ли развивается федеральный проект и будет ли он развиваться дальше. Соблюдение санитарных правил в период роста заболеваемости коронавирусом.

 

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