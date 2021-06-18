Открытый эфир. Что обсудят Путин и Байден в Женеве 15.06.2021

Открытый эфир. Что ждет отношения РФ-США после саммита 16.06.2021

Открытый эфир. Фейки западных СМИ о саммите в Женеве и нацистские почести на Украине 17.06.2021

- Джо Байден: пан или пропал? Встреча президентов России и США не сходит с первых полос всех мировых СМИ. Почему мнения ведущих западных обозревателей диаметрально противоположны?

- Тактика заламывания рук. Владимир Зеленский в интервью западным журналистам сделал несколько громких заявлений. Он назвал «Северный поток – 2» – «политическим оружием, направленным против Украины».

- С прицелом на Восток. Украина готовит диверсантов для операций на территории России.

- Большая стирка. США активно продвигают новую стратегию в Сирии.

- Стойкий оловянный солдатик. Корреспондент исландского “Радио Сага” задал прямой вопрос официальному представителю МИДа России Марии Захаровой.

- Арктический фронт. Авторы журнала «Нэшнл Интерест» сообщают: Пентагон приступил к реализации плана подготовки ведения боевых действий в Заполярье.

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