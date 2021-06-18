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Открытый эфир. Украинские диверсанты и Арктический фронт 18.06.2021

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Открытый эфир 18.06.2021. Украинские диверсанты и Арктический фронт
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Открытый эфир - Украинские диверсанты и Арктический фронт (18 Июня 2021)

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Опубликовано: 19 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Джо Байден: пан или пропал? Встреча президентов России и США не сходит с первых полос всех мировых СМИ. Почему мнения ведущих западных обозревателей диаметрально противоположны?

 

- Тактика заламывания рук. Владимир Зеленский в интервью западным журналистам сделал несколько громких заявлений. Он назвал «Северный поток – 2» – «политическим  оружием, направленным против Украины».

 

- С прицелом на Восток. Украина готовит диверсантов для операций на территории России.

 

- Большая стирка. США активно продвигают новую стратегию в Сирии.

 

- Стойкий оловянный солдатик. Корреспондент исландского “Радио Сага” задал прямой вопрос официальному представителю МИДа России Марии Захаровой.

 

- Арктический фронт. Авторы журнала «Нэшнл Интерест» сообщают: Пентагон приступил к реализации плана подготовки ведения боевых действий в Заполярье.

 

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