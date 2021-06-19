Николай Стариков - Новая экономика России – после выборов 2021 (19 Июня 2021)
Опубликовано: 19 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В эфире радио «Комсомольская правда. Крым» поделился мыслями с жителями Крыма о Справедливом Базовом доходе.
В студии были вместе с секретарём Крымского отделения Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду» Викторией Билан.
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