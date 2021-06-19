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Николай Стариков. Новая экономика России – после выборов 2021 19.06.2021

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Николай Стариков 19.06.2021. Новая экономика России – после выборов 2021
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Николай Стариков - Новая экономика России – после выборов 2021 (19 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 19 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В эфире радио «Комсомольская правда. Крым» поделился мыслями  с жителями Крыма о Справедливом Базовом доходе. 

В студии были вместе с секретарём Крымского отделения Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду» Викторией Билан. 

 

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