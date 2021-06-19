Евро-2020 – футбол на коленях, НАТО против Китая

В эфире радио «Комсомольская правда. Крым» поделился мыслями с жителями Крыма о Справедливом Базовом доходе.

В студии были вместе с секретарём Крымского отделения Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду» Викторией Билан.

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