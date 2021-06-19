Соловьёв LIVE - Виктор Баранец: монолог. Премьера (19 Июня 2021)
Опубликовано: 19 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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О первом эфире в программе Владимира Соловьева
Когда поняли, что военная журналистика — ваше призвание?
Вы есть в соцсетях?
О командировке, которая запомнилась больше всего
Что люди не знают о войне?
В каком состоянии была армия в 90-е?
За что вам стыдно?
В военной журналистике есть свобода слова?
У вас есть мечта?
Какую литературу читаете?
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