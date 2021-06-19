О первом эфире в программе Владимира Соловьева

Когда поняли, что военная журналистика — ваше призвание?

Вы есть в соцсетях?

О командировке, которая запомнилась больше всего

Что люди не знают о войне?

В каком состоянии была армия в 90-е?

За что вам стыдно?

В военной журналистике есть свобода слова?

У вас есть мечта?

Какую литературу читаете?

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