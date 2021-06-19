Политическая Россия - Новый курс государства и фиксация буйных. Сергей Михеев (19 Июня 2021)
Опубликовано: 19 Июня 2021
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На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог
- Как происходит переход власти к новой стратегии?
- Чем отличается политик от обывателя?
- Как близость к народу доводит до пощёчин?
- О деятельности «Эха Москвы».
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