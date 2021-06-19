На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог

- Как происходит переход власти к новой стратегии?

- Чем отличается политик от обывателя?

- Как близость к народу доводит до пощёчин?

- О деятельности «Эха Москвы».

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