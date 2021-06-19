Безсмертный: Как таковой белорусской армии нет - это часть вооруженных сил Российской Федерации

О приобщении интервью с Гиркиным к делу по MH-17 в гаагском суде

Фрагмент программы "Особое мнение" в эфире радиостанции "Эхо Москвы" с участием Дмитрия Гордона.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон О встречах Байдена с Путиным и Зеленским и о воровстве в украинской армии (19 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.