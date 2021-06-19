Дмитрий Гордон - О встречах Байдена с Путиным и Зеленским и о воровстве в украинской армии (19 Июня 2021)
Опубликовано: 19 Июня 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Безсмертный: Как таковой белорусской армии нет - это часть вооруженных сил Российской Федерации
Еще
Фрагмент программы "Особое мнение" в эфире радиостанции "Эхо Москвы" с участием Дмитрия Гордона.
Смотрите онлайн Дмитрий Гордон О встречах Байдена с Путиным и Зеленским и о воровстве в украинской армии (19 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.