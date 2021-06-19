Задело. На один шаг ближе к «Скайнет» 05.06.2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров сравнил, как зарубежные и отечественные СМИ освещали встречу Путина и Байдена в Женеве, а также рассуждает о том, что каждый из лидеров РФ и США сказал журналистам.

Смотрите онлайн Задело с Николаем Петровым Длина кортежей и рукопожатия: как западные СМИ анализируют саммит РФ-США (19 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.