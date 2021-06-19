Репрессии против потенциальных кандидатов в Госдуму. Антиковидные меры. Атака на TUT.BY в Беларуси

Путин vs Запад: диалога не будет. Как Лукашенко использует Протасевича. Обязательная вакцинация

Путин на съезде «Единой России». Антиковидные зоны в ресторанах Москвы. Турция открывается

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