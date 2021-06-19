— почему турагенства продолжают продавать путевки в затонувший Крым?

— когда послы России и США вновь вернуться к работе? Почему Байден не смог ответить на вопросы даже своих журналистов, а американские СМИ пишут о победе Путина?

— почему не смотря на штрафы и запреты 65% жителей Украины говорят по-русски? Зачем на самом деле Зеленскому закон о коренных народах?

— какие регионы вслед за Москвой вводят обязательную вакцинацию? Чем опасны «латиноамериканский» и «дельташтамм»? И почему даже бессимптомный ковид может нанести серьезный удар по организму?

— количество незаконных заправок растет по всей стране, кто должен закрывать и проверять их? Чем страшны мобильные АЗС? И почему экономия на топливе может стоить машины или даже жизни водителя?

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