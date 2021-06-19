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Известия. Главное 19.06.2021

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Известия. Главное 19.06.2021
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Известия. Главное (19 Июня 2021)

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Известия. Главное
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Опубликовано: 19 Июня 2021

Ведущие: Евгений Гусев

— почему турагенства продолжают продавать путевки в затонувший Крым?
— когда послы России и США вновь вернуться к работе? Почему Байден не смог ответить на вопросы даже своих журналистов, а американские СМИ пишут о победе Путина?
— почему не смотря на штрафы и запреты 65% жителей Украины говорят по-русски? Зачем на самом деле Зеленскому закон о коренных народах?
— какие регионы вслед за Москвой вводят обязательную вакцинацию? Чем опасны «латиноамериканский» и «дельташтамм»? И почему даже бессимптомный ковид может нанести серьезный удар по организму?
— количество незаконных заправок растет по всей стране, кто должен закрывать и проверять их? Чем страшны мобильные АЗС? И почему экономия на топливе может стоить машины или даже жизни водителя?

 

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