О первом эфире в программе Владимира Соловьева

Что дает вам участие в программе?

В каких ситуациях опускаются руки? Что дает силы?

Как решились на переезд?

Почему социология? Вам предлагали деньги за изменение результатов исследования?

Какое исследование проводили в Донбассе?

В вашем окружении больше поддержавших или предавших вас?

С кем вы работаете?

Что в людях изменила пандемия?

Вы любите путешествовать? Где бываете чаще всего?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Евгений Копатько: монолог. Премьера (20 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.