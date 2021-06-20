Соловьёв LIVE - Евгений Копатько: монолог. Премьера (20 Июня 2021)
Опубликовано: 20 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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О первом эфире в программе Владимира Соловьева
Что дает вам участие в программе?
В каких ситуациях опускаются руки? Что дает силы?
Как решились на переезд?
Почему социология? Вам предлагали деньги за изменение результатов исследования?
Какое исследование проводили в Донбассе?
В вашем окружении больше поддержавших или предавших вас?
С кем вы работаете?
Что в людях изменила пандемия?
Вы любите путешествовать? Где бываете чаще всего?
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