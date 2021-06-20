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Соловьёв LIVE. Евгений Копатько: монолог. Премьера 20.06.2021

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Соловьёв LIVE 20.06.2021. Евгений Копатько: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Евгений Копатько: монолог. Премьера (20 Июня 2021)

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Опубликовано: 20 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

О первом эфире в программе Владимира Соловьева
Что дает вам участие в программе? 
В каких ситуациях опускаются руки? Что дает силы?
Как решились на переезд?
Почему социология? Вам предлагали деньги за изменение результатов исследования?  
Какое исследование проводили в Донбассе?
В вашем окружении больше поддержавших или предавших вас?
С кем вы работаете? 
Что в людях изменила пандемия?
Вы любите путешествовать? Где бываете чаще всего?

 

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