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Николай Стариков. Современное, актуальное искусство и Патриотизм 20.06.2021

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Николай Стариков 20.06.2021. Современное, актуальное искусство и Патриотизм
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Николай Стариков - Современное, актуальное искусство и Патриотизм (20 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 20 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

Гостем в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал художник, лауреат главной премии современного искусства — премии имени Василия Кандинского, Алексей Беляев-Гинтовт.

 

Наш гость не просто знает современное искусство, но и сам работает в уникальной технике — отпечатывает изображение через трафарет ладонями. Его работы хранятся во многих музеях от Третьяковки до Русского Музея.


- Что это такое - Искусство?
- Что такое современное, а что такое актуальное искусство?
- Как получилось, что либеральное жюри дало первую премию Алексею Беляеву-Гинтовту, чьи взгляды отнюдь не либеральны? Наш гость до 2020 года - член Общественной Палаты Союзного государства России и Белоруссии и активный участник Евразийского движения.
- Может ли быть современное искусство патриотичным?
- Как получается, что Алексей Беляев-Гинтовт рисует Гагарина и Красные Звезды и при этом говорит в своем интервью «я был эстетическим врагом советской власти на ее финальном этапе»?
- Художник из Италии Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру под названием «Я есть», заявив, что скульптура существует, хотя ее и не видно: она создана из энергии, силы и мыслей (цена - 1,3 миллиона рублей). Это что такое -  тоже область "актуального искусства"?
- Кем является художник по своим взглядам, правым или левым? Или его убеждения выглядят иначе?
- Что увидел Беляев-Гинтовт на Донбассе и что поразило его в расположении батальона Захара Прилепина в Донецке?


«Народы нашей страны не привыкли жить в резервациях. Мы хотим возвращения большого пространства — в нем смысл существования уникальной цивилизации, вобравшей в себя славянские, тюркские и финно-угорские народы» - говорит гость программы и с ним сложно не согласиться.
Но надо спросить – что же он все - таки имел ввиду?

 

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