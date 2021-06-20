Гостем в очередном выпуске программы «По-СтАриковски» стал художник, лауреат главной премии современного искусства — премии имени Василия Кандинского, Алексей Беляев-Гинтовт.

Наш гость не просто знает современное искусство, но и сам работает в уникальной технике — отпечатывает изображение через трафарет ладонями. Его работы хранятся во многих музеях от Третьяковки до Русского Музея.



- Что это такое - Искусство?

- Что такое современное, а что такое актуальное искусство?

- Как получилось, что либеральное жюри дало первую премию Алексею Беляеву-Гинтовту, чьи взгляды отнюдь не либеральны? Наш гость до 2020 года - член Общественной Палаты Союзного государства России и Белоруссии и активный участник Евразийского движения.

- Может ли быть современное искусство патриотичным?

- Как получается, что Алексей Беляев-Гинтовт рисует Гагарина и Красные Звезды и при этом говорит в своем интервью «я был эстетическим врагом советской власти на ее финальном этапе»?

- Художник из Италии Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру под названием «Я есть», заявив, что скульптура существует, хотя ее и не видно: она создана из энергии, силы и мыслей (цена - 1,3 миллиона рублей). Это что такое - тоже область "актуального искусства"?

- Кем является художник по своим взглядам, правым или левым? Или его убеждения выглядят иначе?

- Что увидел Беляев-Гинтовт на Донбассе и что поразило его в расположении батальона Захара Прилепина в Донецке?



«Народы нашей страны не привыкли жить в резервациях. Мы хотим возвращения большого пространства — в нем смысл существования уникальной цивилизации, вобравшей в себя славянские, тюркские и финно-угорские народы» - говорит гость программы и с ним сложно не согласиться.

Но надо спросить – что же он все - таки имел ввиду?

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