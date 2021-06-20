Данные о финансовых показателях поставок энергоносителя в КНР через «Силу Сибири» впервые раскрыл «Газпром», одним махом порушив измышления либерды о «невыгодной торговле с китайцами». Продажа газа Пекину оказалась не просто выгодной, а более выгодной, чем аналогичные поставки светлоликим европейцам.

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