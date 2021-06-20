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Политическая Россия. «Сила Сибири» принесла России прибыль вопреки «прогнозам» либерды 20.06.2021

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Политическая Россия 20.06.2021. «Сила Сибири» принесла России прибыль вопреки «прогнозам» либерды
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Политическая Россия - «Сила Сибири» принесла России прибыль вопреки «прогнозам» либерды (20 Июня 2021)

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Опубликовано: 20 Июня 2021

Данные о финансовых показателях поставок энергоносителя в КНР через «Силу Сибири» впервые раскрыл «Газпром», одним махом порушив измышления либерды о «невыгодной торговле с китайцами». Продажа газа Пекину оказалась не просто выгодной, а более выгодной, чем аналогичные поставки светлоликим европейцам.

 

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