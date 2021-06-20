— как прошла первая очная встреча Владимира Путина и Джо Байдена? Удалось ли о чем-то договориться лидерам двух стран? И почему американский президент испугался российских журналистов?

— что за новый вид вируса нас атакует, и почему наших людей нужно загонять на вакцинацию силой?

— воспринял ли это кто-то всерьез? Чего так испугался украинский президент после встречи Путина и Байдена? И сколько денег надо Киеву для победы над Москвой?

— о программе партии, новых лицах, и о том каким будет день голосования.

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