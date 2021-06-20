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Главное с Ольгой Беловой 20.06.2021

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Главное с Ольгой Беловой 20.06.2021
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Главное с Ольгой Беловой (20 Июня 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 20 Июня 2021

Ведущие: Ольга Белова

— как прошла первая очная встреча Владимира Путина и Джо Байдена? Удалось ли о чем-то договориться лидерам двух стран? И почему американский президент испугался российских журналистов?
— что за новый вид вируса нас атакует, и почему наших людей нужно загонять на вакцинацию силой?
— воспринял ли это кто-то всерьез? Чего так испугался украинский президент после встречи Путина и Байдена? И сколько денег надо Киеву для победы над Москвой?
— о программе партии, новых лицах, и о том каким будет день голосования.

 

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