20 июня в аналитической программе подведем итоги встречи в Женеве. Как это было. Чего ждать дальше. И разберем культурные различия в поведении Путина и Байдена в ходе саммита. В России резкий рост заболеваемости коронавирусом. Сколь агрессивнее новый штамм. Как убедить делать прививку. И как вести себя тем, кто уже переболел. Зачем один из главных идеологов нацизма поддерживал Украинских националистов.

Смотрите онлайн Вести недели с Дмитрием Киселевым (20 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.