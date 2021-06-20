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Вести недели с Дмитрием Киселевым 20.06.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (20 Июня 2021)

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Вести недели
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Опубликовано: 20 Июня 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

20 июня в аналитической программе подведем итоги встречи в Женеве. Как это было. Чего ждать дальше. И разберем культурные различия в поведении Путина и Байдена в ходе саммита. В России резкий рост заболеваемости коронавирусом. Сколь агрессивнее новый штамм. Как убедить делать прививку. И как вести себя тем, кто уже переболел. Зачем один из главных идеологов нацизма поддерживал Украинских националистов.

 

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