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Время в 21:00. Воскресный выпуск 20.06.2021

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Время в 21:00 20.06.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (20 Июня 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 20 Июня 2021

Время разбирать камни. Россия Америка, что дали четыре часа Женевского саммита после деградации отношений, длившихся годами? Почему Джо Байдену пришлось отбиваться от своей же прессы вот так. Неизвестный науке зверь. Новый штамм коронавируса, новые группы риска. Что проще, ходить по краю красной зоны, рисковать будущим или найти пару минут на прививку.

 

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